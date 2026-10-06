У Краматорську російські удари спричинили пожежі в житлових будинках та лікарні, є жертва

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У Краматорську Донецької області внаслідок російських ударів загинула людина, ще четверо дістали поранення. Через атаки виникли пожежі у житлових будинках та на території закладу охорони здоров’я.

Про це повідомляє ДСНС України.

Увечері 5 жовтня три російські FPV-дрони влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок. Загинула жінка, ще одна мешканка дістала поранення. Внаслідок удару загорілися чотири квартири. Пожежу локалізували рятувальники, однак через загрозу повторних ударів роботи довелося призупинити.

Ще одна атака дронів спричинила пожежу на території закладу охорони здоров’я. Там загорілися три автомобілі швидкої допомоги. Унаслідок цього обстрілу постраждали троє людей. Рятувальники ліквідували пожежу.

Крім того, через удари загорівся житловий чотириповерховий будинок. Вогнеборці локалізували пожежу, але були змушені призупинити роботи через загрозу повторного удару.

Фото: ДСНС України