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СБС за п’ять днів жовтня підтвердили на 39,7% більше втрат РФ, ніж за цей час у вересні

Найбільший приріст зафіксували у смузі 1-го корпусу НГУ “Азов” на Добропільсько-Покровському напрямку.

СБС за п’ять днів жовтня підтвердили на 39,7% більше втрат РФ, ніж за цей час у вересні
Роберт Бровді
Фото: Головнокомандувач у Facebook

Зростання інтенсивності російських атак на початку жовтня супроводжується значним збільшенням втрат ворога, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

За 1–5 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем підтвердили 2699 безповоротних і санітарних втрат російської піхоти. Це на 39,7% більше, ніж за аналогічний період вересня, коли було підтверджено 1931 втрату.

Порівняно з 1–5 серпня показник зріс на 76,5% – із 1529 до 2699 втрат.

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Найбільший приріст зафіксували у смузі 1-го корпусу НГУ “Азов” на Добропільсько-Покровському напрямку. Підрозділи СБС підтвердили там 1268 втрат російських військових за п’ять днів жовтня. За аналогічний період вересня втрати РФ становили 884, а серпня – 664. 

Жовтневий показник перевищив вересневий на 43%, а серпневий – на 91%.

Бровді уточнив, що наведені цифри стосуються лише підрозділів СБС і не включають втрати противника від інших підрозділів Сил оборони України.

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