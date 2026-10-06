Зростання інтенсивності російських атак на початку жовтня супроводжується значним збільшенням втрат ворога, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.
За 1–5 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем підтвердили 2699 безповоротних і санітарних втрат російської піхоти. Це на 39,7% більше, ніж за аналогічний період вересня, коли було підтверджено 1931 втрату.
Порівняно з 1–5 серпня показник зріс на 76,5% – із 1529 до 2699 втрат.
Найбільший приріст зафіксували у смузі 1-го корпусу НГУ “Азов” на Добропільсько-Покровському напрямку. Підрозділи СБС підтвердили там 1268 втрат російських військових за п’ять днів жовтня. За аналогічний період вересня втрати РФ становили 884, а серпня – 664.
Жовтневий показник перевищив вересневий на 43%, а серпневий – на 91%.
Бровді уточнив, що наведені цифри стосуються лише підрозділів СБС і не включають втрати противника від інших підрозділів Сил оборони України.