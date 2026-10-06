На світанку ворог атакував Київ дронами

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На світанку 6 жовтня російська армія атакувала Київ дронами. За інформацією Київської міської військової адміністрації, в Оболонському районі на дах навчального закладу впали уламки.

Виникло загоряння. Інші подробиці невідомі.

«В Оболонському районі виникло загоряння на даху навчального закладу внаслідок падіння уламків. Служби слідують на місце події», – йдеться у повідомленні.