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На світанку ворог атакував Київ дронами

Відомо про падіння уламків. 

На світанку ворог атакував Київ дронами
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС України Facebook

На світанку 6 жовтня російська армія атакувала Київ дронами. За інформацією Київської міської військової адміністрації, в Оболонському районі на дах навчального закладу впали уламки.

Виникло загоряння. Інші подробиці невідомі.

«В Оболонському районі виникло загоряння на даху навчального закладу внаслідок падіння уламків. Служби слідують на місце події», – йдеться у повідомленні.

  • З кінця серпня Росія інтенсифікувала удари по столиці. З минулого тижня вона активно б'є по мостах. Під ударами перебували Північний і Південний мости через Дніпро. 
  • У зв'язку з ударами в столиці змінили правила руху мостами через Дніпро. 
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