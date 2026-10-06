На світанку ворог атакував Київ дронами

На світанку 6 жовтня російська армія атакувала Київ дронами. За інформацією Київської міської військової адміністрації, в Оболонському районі на дах навчального закладу впали уламки.
Виникло загоряння. Інші подробиці невідомі.
«В Оболонському районі виникло загоряння на даху навчального закладу внаслідок падіння уламків. Служби слідують на місце події», – йдеться у повідомленні.
- З кінця серпня Росія інтенсифікувала удари по столиці. З минулого тижня вона активно б'є по мостах. Під ударами перебували Північний і Південний мости через Дніпро.
- У зв'язку з ударами в столиці змінили правила руху мостами через Дніпро.