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У Києві змінили правила руху мостами через Дніпро під час повітряної тривоги, – КМВА

На Південному та Подільсько-Воскресенському мостах діятимуть тимчасові обмеження.

У Києві змінили правила руху мостами через Дніпро під час повітряної тривоги, – КМВА
Фото: Вікіпедія

У Києві під час повітряної тривоги діятимуть різні правила руху транспорту мостами через Дніпро. На Південному та Подільсько-Воскресенському мостах передбачені тимчасові обмеження.

Про це повідомляє Київська МВА.

На Південному мосту під час повітряної тривоги рух з лівого на правий берег здійснюється без обмежень. Водночас рух із правого на лівий берег обмежують на 15 хвилин від моменту оголошення повітряної тривоги, після чого його відновлюють.

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Виїзд на Південний міст у напрямку з правого на лівий берег здійснюється зі сторони Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу «Видубичі».

На Подільсько-Воскресенському мосту в разі оголошення або відбою повітряної тривоги рух транспорту припиняють в обох напрямках на 15 хвилин. Після цього рух відновлюється в повному обсязі.

На Північному та Дарницькому мостах, мостах Патона та Метро рух під час повітряної тривоги здійснюється без обмежень.

КМВА закликає враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

Удари РФ по мостах Києва

  • 1 жовтня росіяни вперше прицільно атакували Південний міст, що сполучає лівий і правий береги Києва. Спершу цілили в опори, потім – у дорожнє покриття. Мостом пролягає "зелена" гілка метрополітену, яка єдина працювала під час жовтих тривог.
  • Станом на ранок 2 жовтня у Києві рух Південним мостом перекрили повністю. РФ щонайменше 4 рази атакувала Південний міст.
  • За результатами засідання Ради оборони Києва, Віталій Кличко заявив, що метрополітен готовий відновити рух Південним мостом після серії ворожих атак, але після отримання експертного висновку про стан споруди від наукових інститутів. 
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