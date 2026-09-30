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​У двох районах Києва відновили роботу наземного електротранспорту (оновлено)

Його зупиняли через екстрені відключення світла.

​У двох районах Києва відновили роботу наземного електротранспорту (оновлено)
Київ
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Через екстрені відключення світла у Києві 30 вересня тимчасово не курсував наземний електротранспорт у двох районах. Тепер його роботу відновили.

Про це повідомила КМДА. Ідеться про Шевченківський і Голосіївський райони.

Зокрема, тимчасово зупиняли рух трамваїв №№1, 3 та тролейбусів №№ 1, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 22-К, 23, 26, 27, 30, 35, 41. А рух трамваїв №№ 11, 12, 14, 15, 16, 19 організували до Подільського депо.

"Трамваї №№1, 3, та тролейбусів № № 1, 4, 5, 7, 16, 17, 19, 22-К, 23, 26, 27, 30, 35, 41 відновили рух. Транспорт курсує за власною схемою з відхиленням від графіка", - уточнила міськдержадміністрація.

  • 30 вересня через обстріли РФ у Києві застосували екстрені відключення світла.
  • Міненерго згодом заявило, що внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.
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