​У двох районах Києва відновили роботу наземного електротранспорту (оновлено)

Його зупиняли через екстрені відключення світла.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Через екстрені відключення світла у Києві 30 вересня тимчасово не курсував наземний електротранспорт у двох районах. Тепер його роботу відновили.

Про це повідомила КМДА. Ідеться про Шевченківський і Голосіївський райони.

Зокрема, тимчасово зупиняли рух трамваїв №№1, 3 та тролейбусів №№ 1, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 22-К, 23, 26, 27, 30, 35, 41. А рух трамваїв №№ 11, 12, 14, 15, 16, 19 організували до Подільського депо.

"Трамваї №№1, 3, та тролейбусів № № 1, 4, 5, 7, 16, 17, 19, 22-К, 23, 26, 27, 30, 35, 41 відновили рух. Транспорт курсує за власною схемою з відхиленням від графіка", - уточнила міськдержадміністрація.