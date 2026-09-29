«Автострада» планує почати роботи з облаштування резервного живлення в київських багатоповерхівках лише після авансу

ТОВ «Група компаній “Автострада”», яке виграло 7 з 10 лотів у межах закупівлі для розміщення систем резервного живлення в багатоквартирних будинках Києва, заявило про суттєві затримки з реалізацією цього проєкту. Про це LB.ua розповів засновник ГК «Автострада» Максим Шкіль.

За його словами, старт робіт за цією закупівлею може початися тільки після отримання авансу за договорами. Така позиція Шкіля обумовлена загальною ситуацією в державі з оплатою робіт і блокуванням держказначейством всіх сплат за капітальними видатками.

ГК «Автострада», відома дорожніми підрядами, виграла 7 лотів закупівлі на розміщення систем живлення для багатоповерхівок у семи районах Києва на загальну суму близько 3,7 млрд грн. Ще в трьох районах розміщенням займатиметься ТОВ «Сервісні енергетичні рішення». Цей проєкт реалізують у рамках планів стійкості.

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На першому етапі його реалізації заплановані проєктування, закупівля і встановлення енергонезалежного обладнання (генератори, інвертори, акумулятори) для тисячі будинків. Замовником закупівлі виступило дочірнє підприємство системи НАК «Нафтогаз України» – ТОВ «Нафтогаз Біоенергія – А». Зараз цією компанією керує Руслан Нічик, який пов'язаний з колишнім віцепрем'єром і радником президента України Олександром Кубраковим.

В рамках проєкту багатоповерхівки, чиї будинкові мережі залежать від наявності електроенергії, мали отримати проєктування і встановлення джерел безперебійного живлення на випадок відключень. Заявки і відбір будинків для участі в цьому проєкті райони Києва зібрали ще в квітні. Але оголошення тендерної закупівлі відбулося лише в серпні, після офіційного затвердження на засіданні РНБО комплексного Плану стійкості Києва. Переможців тендеру визначали на початку вересня, а підписання договорів з переможцями відбулося в кінці вересня.

Одночасно з цим, в останню декаду вересня, уряд заблокував проходження через Держказначейство всіх платежів по капвидатких задля економії бюджетних коштів для першочергових потреб (оборонні витрати, зарплати бюджетникам, соціальні виплати). Заходи планів стійкості, незалежно від джерела фінансування (місцевий чи державний бюджети), також входять до числа тимчасово заблокованих видатків.

«Оскільки ми не маємо сплат з державного бюджету по всіх своїх актах виконаних робіт за дорожні підряди, то терміни початку робіт по тендеру з багатоповерхівками зараз невідомі. Всі роботи почнуться тільки після отримання авансу, в той же день», – завив LB.ua Максим Шкіль, який одним з перших почав публічно критикувати уряд за одностороннє припинення платежів за держзамовленнями без попереджень.

За його словами, на етапі підготовки тендеру по джерелах живлення для багатоповерхівок інші потенційні підрядники пропонували реалізувати такий проєкт за 2 роки. «Автострада» ж попередньо обіцяла завершити роботи до грудня поточного року – за умови старту наприкінці весни.

«Коли ми отримаємо аванс, то в той же день почнемо проєктування і закупівлю обладнання по джерелах живлення і зробимо все неможливе, щоб зробити все швидко», – запевнив Шкіль.