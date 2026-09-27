У Києві внаслідок чергового ворожого удару загинув чоловік. Через влучання ворожого БпЛА загорілася будівля СТО. За іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю.
Про це інформує ДСНС України.
У Солом’янському районі міста внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО.
Рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташований заклад громадського харчування. Близько третьої години ночі пожежу ліквідували.
За іншою адресою ворожий дрон влучив у нежитлову будівлю. Під час гасіння загоряння виявлено тіло чоловіка.
Пожежу ліквідували.
- Упродовж 26 вересня внаслідок російських обстрілів у Києві постраждали 7 людей. Наслідки зафіксували у п'ятьох районах столиці.