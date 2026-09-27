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У Києві внаслідок чергового ворожого удару загинув чоловік. Через влучання ворожого БпЛА загорілася будівля СТО. За іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю.

Фото: ДСНС України

Про це інформує ДСНС України.

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У Солом’янському районі міста внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО.

Фото: ДСНС України

Рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташований заклад громадського харчування. Близько третьої години ночі пожежу ліквідували.

Фото: ДСНС України

За іншою адресою ворожий дрон влучив у нежитлову будівлю. Під час гасіння загоряння виявлено тіло чоловіка.

Фото: ДСНС України

Пожежу ліквідували.