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ПЦУ пропонує підтримати перейменування провулку біля Софійської площі на честь Патріарха Філарета

Провулок носить ім'я Рильського полку царської армії. 

Православна Церква України пропонує підтримати ініціативу з перейменування Рильського провулку в центрі Києва на честь Патріарха Філарета. У дописі в Facebook Церква пояснила, що цей провулок між Володимирською і Стрілецькою вулицями названо не на честь поета і публіциста Максима Рильського, а на честь полку царських військ, що після 1654 року дислокувався біля Софійської площі. 

ПЦУ вважає неприпустимим вшанування назвою вулиці пам'яті про московське військо в центр Києва зараз, у розпал війни. Тож з огляду на закон про дерусифікацію і декомунізацію пропонує перейменувати на честь Святійшого Патріарха Філарета.

«Особа і численні добрі справи приснопам՚ятного Святійшого Патріарха Філарета по праву посідають особливе місце в сучасній історії як помісної Української Православної Церкви, так і в цілому України. Очоливши шість десятиліть тому Київську кафедру, він зробив дуже багато для збереження церковного життя в роки радянських утисків Церкви, в час духовного відродження України та особливо в роки боротьби за утвердження церковної автокефалії. Саме завдяки його рішенню та свідомій позиції стало можливим успішне проведення в грудні 2018 року Об’єднавчого Собору в Святій Софії у Києві, організаційне створення єдиної Помісної Православної Церкви України, отримання Томосу про автокефалію», – йдеться у повідомленні.

Проголосувати за перейменування можна до 30 вересня в додатку «Київ Цифровий». Також можна підтримати перейменування вулиць Муромська, Донська, Зеленогірська, 9 травня, Льва Толстова, Першого Травня, Лермонтова та інших. Знайти увесь список можна в розділі «Опитування».

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