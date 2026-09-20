У лікарні померла дитина, яка дістала поранення внаслідок російської атаки у Вишгородському районі Київської області. Кількість загиблих на Київщині зросла до чотирьох людей – троє з них діти.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
"На жаль, маємо трагічну новину. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі", – повідомив очільник області.
За понад добу російських атак у п’яти районах Київщини пошкоджено 31 об’єкт.
Найбільше пошкоджень зафіксували у Фастівському районі – 24 об’єкти. Серед них житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства та 17 транспортних засобів.
У Вишгородському районі пошкоджено чотири об’єкти: два приватні домоволодіння, приміщення підприємства та заклад освіти.
В Обухівському районі пошкоджено приватне домоволодіння. У Броварському районі – приватне домоволодіння та лінію електропередачі. У Бучанському – складське приміщення.
Ткаченко наголосив, що така російських безпілотників на Київську область триває.