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Кличко: протягом місяця біля зупинок у Києві з'являться 40-50 нових мобільних укриттів

Їх поставлять там, де поруч нема стаціонарних укриттів. 

Кличко: протягом місяця біля зупинок у Києві з'являться 40-50 нових мобільних укриттів
Віталій Кличко
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому досі не реалізовано програму встановлення мобільних укриттів у місті. За його словами, кошти на це виділялися районним адміністраціям, які розпоряджалися ними, але наприкінці року повернули невикористані гроші.

«Ми виділили районним адміністраціям [кошти]. Тому що вони є розпорядники коштів, і вони в кінці року ці гроші повернули. Не реалізували цей проєкт», – пояснив мер у відповідь на запитання кореспондента LB.

За словами Кличка, наразі в Києві налічується понад чотири тисячі укриттів різних типів – частину з них ремонтують, відкривають нові. Щодо мобільних укриттів, то в місті проживає понад три мільйони мешканців, а одне таке укриття вміщує приблизно 30-40 людей.

«Зараз закупили вже укриття, і протягом місяця перша частина – приблизно 40-50 штук – буде на зупинках транспорту, де немає стаціонарних укриттів. Цю програму ми далі продовжуємо», – повідомив мер.

Водночас Кличко визнав, що ситуація вкрай складна щодо підготовки до наступного опалювального сезону – через брак коштів, людей і часу. Тим не менш, за його словами, місто намагається знайти кошти й можливості для реалізації проєкту, оскільки безпека – питання номер один.

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