Корецький скликав термінову нараду через обстріли АЗС і логістики

Об’єкти зможуть отримати доступ до системи, яка оповіщатиме про рух дронів у режимі реального часу.

Кабмін планує максимально убезпечити персонал і відвідувачів АЗС і забезпечити системний та безпечний продаж нафтопродуктів.

Як повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький після термінової наради з операторами ринку і Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС та МВС, є ідеї посилити безпеку таких об’єктів.

«Вже тестуємо програмне рішення, яке дозволить бачити напрямок руху дронів і завчасно реагувати на загрозу. Мова йде про автоматичне та оперативне сповіщення на АЗК про наближення ворожих дронів. Відтестуємо це на автозаправних комплексах — паралельно підключаємо інші бізнеси. Міністри отримали задачу максимально прискорити цей процес», - розповів глава уряду.

Корецький додав, що на нараді проаналізували баланс нафтопродуктів, логістику та ситуацію з цінами.

«Через події на Близькому Сході та збої в ланцюгах поставок світові котирування нафти знову стрімко зростають. Очевидно, що і в Україні є відповідна реакція гравців ринку. Намітили чіткий план дій і по залізничному сполученню, і по спрощенню митних процедур для бензовозів, як це було у 2022 році. Реагуємо на запити бізнесу — відповідь має бути швидкою і дієвою», - підсумував прем’єр і анонсував регулярну координацію дій із бізнесом.