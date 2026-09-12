Росія впродовж дня атакувала Україну 410 ударними дронами

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Упродовж дня 12 вересня російські війська атакували Україну 410 ударними безпілотниками, зокрема 37 реактивними.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака триває з 6:30. За цей час українська протиповітряна оборона, за попередніми даними, знищила або подавила 336 ударних БпЛА. Серед них було 23 реактивні безпілотники.

Водночас зафіксували 21 влучання ударних дронів противника. Станом на 18:00 у повітряному просторі України залишалися близько 55 ударних безпілотників.

Крім того, Повітряні сили повідомили про заходження нових груп БпЛА.

Фото: Повітряні сили ЗСУ