Росія впродовж дня атакувала Україну 410 ударними дронами

Упродовж дня 12 вересня російські війська атакували Україну 410 ударними безпілотниками, зокрема 37 реактивними.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Атака триває з 6:30. За цей час українська протиповітряна оборона, за попередніми даними, знищила або подавила 336 ударних БпЛА. Серед них було 23 реактивні безпілотники.
Водночас зафіксували 21 влучання ударних дронів противника. Станом на 18:00 у повітряному просторі України залишалися близько 55 ударних безпілотників.
Крім того, Повітряні сили повідомили про заходження нових груп БпЛА.
- У ніч на 12 вересня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, керовані авіаційні ракети й 129 ударних безпілотників. Основним напрямком удару стала Одещина. За ніч ППО збила або подавила 110 повітряних цілей.