Росіяни атакували дронами залізницю в Луцьку і Фастові

12 вересня Росія атакувала дронами залізницю в Луцьку і Фастові.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
«Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів — жодного постраждалого. Атака продовжується, в небі — зграї шахедів», - наголосили в УЗ.
За інформацією ДСНС, загорілися вагони потяга. Наразі вогонь загасили.
Пасажирів попередили, можливі зміни графіків задля безпеки.
Керівник Волинської ОВА Роман Романюк заявив, що в області триває масована атака безпілотниками і в бік регіону летить багато ворожих цілей.
Крім того, ворог атакує безпілотниками Рівненщину. Керівник ОВА Олександр Коваль розповів про роботу сил ППО і попередив жителів області, що їм можуть загрожувати уламки збитих БпЛА.