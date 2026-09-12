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Росіяни атакували дронами залізницю в Луцьку і Фастові

Наразі про постраждалих не повідомляють.

Росіяни атакували дронами залізницю в Луцьку і Фастові
пошкоджений поїзд у Луцьку, 12 вересня 2026 року
Фото: ДСНС Волині

12 вересня Росія атакувала дронами залізницю в Луцьку і Фастові.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

«Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів — жодного постраждалого. Атака продовжується, в небі — зграї шахедів», - наголосили в УЗ.

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За інформацією ДСНС, загорілися вагони потяга. Наразі вогонь загасили.

Пасажирів попередили, можливі зміни графіків задля безпеки.

Керівник Волинської ОВА Роман Романюк заявив, що в області триває масована атака безпілотниками і в бік регіону летить багато ворожих цілей.

Крім того, ворог атакує безпілотниками Рівненщину. Керівник ОВА Олександр Коваль розповів про роботу сил ППО і попередив жителів області, що їм можуть загрожувати уламки збитих БпЛА.

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