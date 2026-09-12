Росіяни атакували у Ніжині харчові склади та приватні будинки

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Вранці російські війська атакували Ніжин Чернігівської області двома ударними безпілотниками. Внаслідок влучання пошкоджено склад, де зберігалися продукти, а також приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі. Постраждалих немає.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Сьогодні вранці в Ніжині зафіксували влучання двох ударних БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення, у якому зберігалися продукти.

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Також пошкоджень зазнали приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі місцевих мешканців.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

На місці працюють поліцейські. Правоохоронці фіксують наслідки російського удару, документують пошкодження та збирають докази воєнного злочину.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Слідчі дії тривають.