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Генштаб: Сили оборони уразили пункти управління та склади ударних БпЛА росіян на окупованих територіях

Серед цілей – пункти управління БпЛА, склади та місця зберігання ударних безпілотників, озброєння і військової техніки.

Генштаб: Сили оборони уразили пункти управління та склади ударних БпЛА росіян на окупованих територіях
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

11 вересня та в ніч на 12 вересня Сили оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських військ. Уражено пункти управління БпЛА, склади та місця зберігання ударних безпілотників, озброєння і військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, українські військові уразили пункти управління БпЛА противника у Пологах Запорізької області та Залізному Порту Херсонської області.

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Також були уражені склади та місця зберігання ударних безпілотників російських військ у Малому Керменчику Луганської області, Донецьку, Селидовому та Курахівці Донецької області.

Крім того, в Алчевську Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення, а також місце зберігання озброєння та військової техніки противника.

У Генштабі зазначили, що ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

«Робота по ключових військових цілях противника триває», – наголосили у Генштабі ЗСУ.

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