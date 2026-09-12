Генштаб: Сили оборони уразили пункти управління та склади ударних БпЛА росіян на окупованих територіях

11 вересня та в ніч на 12 вересня Сили оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських військ. Уражено пункти управління БпЛА, склади та місця зберігання ударних безпілотників, озброєння і військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зокрема, українські військові уразили пункти управління БпЛА противника у Пологах Запорізької області та Залізному Порту Херсонської області.
Також були уражені склади та місця зберігання ударних безпілотників російських військ у Малому Керменчику Луганської області, Донецьку, Селидовому та Курахівці Донецької області.
Крім того, в Алчевську Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення, а також місце зберігання озброєння та військової техніки противника.
У Генштабі зазначили, що ступінь завданих збитків наразі уточнюється.
«Робота по ключових військових цілях противника триває», – наголосили у Генштабі ЗСУ.