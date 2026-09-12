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Пожежа на 'Тольяттікаучуку' після влучання дрона 3 квітня 2026 р

У ніч на 12 вересня підрозділи Сил оборони України уразили комбінат «Тольяттикаучук» у Тольятті Самарської області РФ. На території підприємства зафіксували влучання, після чого виникла пожежа.

Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, на території комбінату "Тольяттикаучук" зафіксували влучання з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

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Комбінат «Тольяттикаучук» спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину.

У Генштабі зазначили, що синтетичні каучуки, зокрема, використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

У Силах безпілотних систем додали, що ураження здійснювали оператори 1-го окремого центру СБС разом з іншими складовими СОУ. Відстань до цілі — майже 880 км.

"Робота по ключових військово-промислових об’єктах противника триває", – наголосили у Генштабі ЗСУ.