У ніч на 12 вересня підрозділи Сил оборони України уразили комбінат «Тольяттикаучук» у Тольятті Самарської області РФ. На території підприємства зафіксували влучання, після чого виникла пожежа.
Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, на території комбінату "Тольяттикаучук" зафіксували влучання з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.
Комбінат «Тольяттикаучук» спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину.
У Генштабі зазначили, що синтетичні каучуки, зокрема, використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.
У Силах безпілотних систем додали, що ураження здійснювали оператори 1-го окремого центру СБС разом з іншими складовими СОУ. Відстань до цілі — майже 880 км.
"Робота по ключових військово-промислових об’єктах противника триває", – наголосили у Генштабі ЗСУ.