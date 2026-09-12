Сили безпілотних систем уразили 285 суден тіньового флоту РФ у Чорному та Азовському морях

Азовське море та Керченська протока фактично заблоковані для суден тіньового флоту.

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Сили безпілотних систем ЗСУ в межах операції «МоЛоЧКа» за десять тижнів уразили 285 суден тіньового флоту РФ в Азовському та Чорному морях.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, операція «МоЛоЧКа» триває вже десять тижнів. У результаті українські військові уразили 285 плавзасобів тіньового флоту РФ.

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«Операція СБС “МоЛоЧКа” триває десять тижнів: 285 плавзасобів тіньового флоту впольовано у Азовському та Чорному морях. Азов стоїть наглухо, разом з Керченською протокою. Північною та північно-східною частиною Чорного моря напряжно та перебіжками, - палити на містку суворо заборонено», — зазначив Бровді.

Він також навів статистику уражень за окремі періоди. За його інформацією, у липні Сили безпілотних систем уразили 206 + 9 плавзасобів тіньового флоту РФ, у серпні – 54 одиниці, а протягом 1–11 вересня – ще 16 одиниць.

Операція охоплює акваторії Азовського та Чорного морів. За словами Бровді, Азовське море та Керченська протока фактично заблоковані для суден тіньового флоту.