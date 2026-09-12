РФ вдарила по залізничній інфраструктурі на Полтавщині (доповнено)

Люди не постраждали, рух потягів не затримується.

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Вранці російський безпілотник влучив у залізничну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавської області. Попередньо, люди не постраждали, рух потягів не затримується.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Унаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено залізничну інфраструктуру. Інформації про постраждалих наразі немає.

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За попередніми даними, затримок руху потягів немає.

Жителів області закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до оголошення відбою.

Напередодні у Полтавському районі виявили ворожий БпЛА. Пізніше у водоймі виявлено ще один ворожий БпЛА.

Для обстеження дна на наявність бойової частини залучено фахівців підводного розмінування ДСНС.