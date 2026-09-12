Окупанти атакували цивільне підприємство на Житомирщині

Уночі російські війська атакували цивільне підприємство у Звягельському районі Житомирської області. Внаслідок удару виникла пожежа.
Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Під ударом опинилися виробничі потужності цивільного підприємства у Звягельському районі.
"Завдяки професійним діям рятувальників пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Наразі на місці влучання працюють піротехніки та спеціальні служби", – ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.
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