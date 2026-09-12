У лікарні помер 61-річний чоловік, який дістав поранень під час атаки росіян на Дніпро 11 вересня

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У лікарні помер 61-річний чоловік, який дістав тяжких поранень унаслідок російської атаки на Дніпро 11 вересня. Медики понад 12 годин боролися за його життя, однак врятувати постраждалого не вдалося.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, чоловік помер у лікарні через тяжкість отриманих поранень.

Наразі в медичних закладах залишаються семеро постраждалих. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Загалом після російського удару по Дніпру медична допомога знадобилася 18 людям.