Росіяни знову атакували Дніпро, є постраждалі

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Ввечері 10 вересня окупанти знову атакували Дніпро. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

В місті сталася пожежа. Зайнялися вантажівки.

Поранений 56-річний чоловік. Він у важкому стані.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки постраждав ще 61-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої важкості.

Росіяни вже четвертий раз за сьогодні атакували місто.

Росія вранці 10 вересня кілька разів атакував підприємство харчової промисловості в Дніпрі. Під час першої атаки минулося без постраждалих.

Про другу атаку в ОВА повідомили близько 11:30. За попередньою інформацією, загинули двоє людей. Ще п'ятеро поранені. Ворог вдарив у те ж місце.