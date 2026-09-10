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ГоловнаСуспільствоЖиття

Завтра в більшості областей України прогнозують дощі та подекуди грози

Максимальна температура повітря вдень +25°, на півдні до +31°.

Завтра в більшості областей України прогнозують дощі та подекуди грози
Дощ в Києві
Фото: Борис Корпусенко

 В п'ятницю, 11 вересня, вночі на сході України, місцями на Київщині та Черкащині, вдень у більшості західних та Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, подекуди грози. На решті опадів не очікується.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 11 вересня
Фото: Український гідрометцентр/Facebook
Прогноз погоди на 11 вересня

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Мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни 26-31°.

На Київщині та в Києві без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ.️ Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.

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