Завтра в більшості областей України прогнозують дощі та подекуди грози

В п'ятницю, 11 вересня, вночі на сході України, місцями на Київщині та Черкащині, вдень у більшості західних та Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, подекуди грози. На решті опадів не очікується.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр/Facebook Прогноз погоди на 11 вересня

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Мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни 26-31°.

На Київщині та в Києві без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ.️ Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.