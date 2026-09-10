РФ втретє за день атакувала Дніпро

10 вересня російські окупанти втретє за день завдали удару по Дніпру.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, спалахнули продуктові склади.
«Інформацію про постраждалих уточнюємо», - додав Ганжа.
Обстріл Дніпра 10 вересня: що відомо
- Росія вранці 10 вересня кілька разів атакував підприємство харчової промисловості в Дніпрі. Під час першої атаки минулося без постраждалих.
- Про другу атаку в ОВА повідомили близько 11:30. За попередньою інформацією, загинули двоє людей. Ще п'ятеро поранені. Ворог вдарив у те ж місце.