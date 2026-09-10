РФ втретє за день атакувала Дніпро

За його словами, спалахнули продуктові склади.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа .

10 вересня російські окупанти втретє за день завдали удару по Дніпру.

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