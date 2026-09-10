Російські снаряди влучили поблизу освітніх закладів і багатоповерхового будинку.

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Удар по Краматорську

Російські військові атакували Краматорськ близько 11:00. Станом на 14:55 відомо, що щонайменше дев'ятнадцять людей отримали поранення. Серед потерпілих – немовля.

Як зазначили в Донецькій обласній прокуратурі, ворог вдарив по місту 6 авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК.

Раніше про наслідки ударів повідомили начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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За попередніми даними, російські снаряди влучили поблизу освітніх закладів і багатоповерхового будинку. Пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури та житлова забудова.

Постраждалим надають медичну допомогу. На місцях працюють відповідні служби, які встановлюють повний масштаб наслідків атаки.

Філашкін наголосив, що російські обстріли щодня становлять небезпеку для цивільних жителів Донеччини, та закликав людей своєчасно евакуюватися.

Фото: Краматорська міська рада

Фото: Краматорська міська рада