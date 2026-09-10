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Командувач НГУ: ситуація не така критична, щоб починати обов'язкову мобілізацію жінок

Роль жінок, які долучилися до Сил оборони добровільно, є дуже важливою: вони виконують різні завдання від пілотування дронів і їх збиття до порятунку життів поранених. 

Командувач НГУ: ситуація не така критична, щоб починати обов'язкову мобілізацію жінок
Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України
Фото: Олександр Ратушняк

Підтримка армії має бути більшою. Потрібно мобілізуватися і працювати на перемогу, а не дивитися, як військові воюють, і співчувати, вважає командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. В інтерв'ю LB він підкреслив, що допомога потрібна не лише на фронті, а й на інших напрямках, зокрема, в виробництві зброї.

При цьому він не вважає, що потрібна мобілізація жінок, окрім добровільної. Ситуація не така критична, щоб починати обов'язкову мобілізацію жінок. 

«Якщо вони хочуть, мають бажання допомогти – хай йдуть, вчаться на пілотів, хай літають, хай перехоплювачами займаються. Або медичні підрозділи», – прокоментував командувач НГУ.

Нестача людей в Силах оборони залишається основною проблемою, сказав Півненко. Основа всього – це піхота.

Командувач вважає, що росіянам не вдасться зламати Україну. Війну Україна виграє, але не так швидко, як хотіла б.

«Самий важкий буде післявоєнний період», – підкреслив він.

  • Станом на початок цього року в складі лише одних Збройних Сил Україну обороняли 55 000 жінок. За 12 років війни з Росією 1705 захисниць відзначили державними нагородами. П'ятьом присуджено найвищу державну нагороду – звання Героя України. Трьом із них – посмертно.
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