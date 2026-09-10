Головне за ніч та ранок четверга, 10 вересня: удари по Миколаєву, атака на Дніпро, майже 280 боєзіткнень, Зеленський в Канаді

Нічні повітряні атаки , 277 бойових зіткнень, бої на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, ворожі обстріли, вибухи в порту Махачкали.

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Росія вранці 10 вересня кілька разів атакувала підприємство харчової промисловості в Дніпрі.

Під час першої атаки минулося без постраждалих. Про другу атаку в ОВА повідомили близько 11:30. За попередньою інформацією, загинули двоє людей. Ще п'ятеро поранені.

Докладніше – в новині.

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Ворог вдарив у те саме місце. Президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття до Канади. Під час візиту він планує зустрітися з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Однією з головних тем переговорів стане підтримка України у захисті неба та підготовка до зимового періоду. Зеленський зазначив, що сторони також обговорять посилення стійкості України, підтримку населення та забезпечення необхідних можливостей для захисту.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 277 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку – 44.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1520 солдатів, танк, 15 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 5 засобів ППО, гелікоптер та 16 НРК. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 502 390 солдатів.

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Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Миколаєві чотири людини загинули унаслідок російських атак. Постраждали 19 осіб, зокрема троє дітей. Ворог бив по області та обласному центру дронами, КАБами та ракетами.

Під ударом були портова та промислова інфраструктура, а також цивільні об’єкти міста.

Унаслідок атак загинули два чоловіки віком 49 та 53 роки та дві жінки віком 45 та 64 роки. Постраждали 19 людей – вісім чоловіків віком від 28 до 74 років, вісім жінок віком від 18 до 71 року, двоє хлопчиків віком 1 та 8 років та дівчинка віком 2 роки.

Пошкоджено адміністративну будівлю, вікна багатоквартирного будинку, приватний будинок, будівлю готелю, автомобіль, гараж, складське приміщення, будівлю однієї з установ пенітенціарної системи області та порожній склад.

У Хмельницькому після падіння уламків збитої ворожої цілі на території ринку поранень зазнали чотири рятувальники.

Як пише голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, причиною стала повторна детонація, що відбулася під час розгортання сил та засобів Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Співробітників ДСНС з травмами різного ступеню тяжкості було госпіталізовано до медичних закладів. Їхні колеги оперативно ліквідували пожежу на ринку.

Вранці Тюрін додав, що поранено також правоохоронця.

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Уночі та вранці 10 вересня в українській столиці знову лунали вибухи. Ворог продовжує дроновий терор Києва й області.

Станом на 9 годину було відомо про падіння уламків в Голосіївському районі. Мер Віталій Кличко повідомив, що пошкоджено нежитлову будівлю. «Без пожежі та постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Згодом мер повідомив, що був виклик медиків у Голосіївський район Києва. Тут Росія вдарила по АЗС. Загорілася одна машина, поранено четверо людей, поінформувала Київська міська військова адміністрація.

Пресслужба компанії UKRNAFTA повідомила, що відповідно до правил безпеки, клієнти та персонал під час тривоги завчасно залишили територію АЗК, тому не постраждали.

На Київщині від російських ударів загинула людина, є постраждалі.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах.

«У ніч на 10 вересня (з 18:00 09 вересня) противник атакував 149 ударними БпЛА типу Shahed (половина з них реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія”, із напрямків: Міллерево, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – повідомили у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила і подавила 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Станом на ранок 10 вересня атака тривала.

У ніч на 10 вересня у російській Махачкалі лунали вибухи в районі порту.

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Як пише Astra, це єдиний незамерзаючий глибоководний російський порт на Каспії. Він працює цілий рік та обслуговує як наливні, так і сухі вантажі.

Влада Дагестану підтвердила пожежу в порту Махачкали та в Аварському музично-драматичному театрі після імовірної атаки БПЛА.

За даними Міноборони РФ, за ніч збили 448 безпілотників збили над територіями Астраханської, Білгородської, Брянської, Волгоградської, Орловської, Воронезької областей, Республіки Дагестан, Республіки Калмикія, окупованого Криму, Краснодарського краю та над акваторіями Каспійського та Чорного морів.

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