У Кривому Розі через російський удар пошкоджена будівля Суспільного

У Кривому Розі внаслідок російського удару пошкоджено будівлю Суспільного, де працює кореспондентський пункт.
Про це пише Суспільне Дніпро.
У приміщенні вибило понад 50 вікон, пошкоджені меблі, міжкімнатні двері та стеля. Наразі там триває дообстеження і фіксація наслідків атаки.
Адміністраторка корпункту Ірина розповіла, що пошкоджень зазнали майже всі вікна будівлі. Водночас техніка не постраждала, бо перебувала в кабінетах, яких удар не зачепив.
Атака була вночі, отож потерпілих немає. Охоронець не постраждав.
- У Києві російські військові вдень 8 вересня обстріляли приміщення телеканалів "Ми - Україна" та "Ми - Україна+". Основний удар припав на ньюзрум і робочі кабінети, внаслідок атаки постраждали 5 осіб. На момент удару телеканал працював наживо в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".