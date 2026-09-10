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У Кривому Розі через російський удар пошкоджена будівля Суспільного

У приміщенні вибиті вікна, пошкоджені стелі та потрощені меблі.

У Кривому Розі через російський удар пошкоджена будівля Суспільного
Під удар потрапив кореспондентський пункт
Фото: Суспільне Дніпро

У Кривому Розі внаслідок російського удару пошкоджено будівлю Суспільного, де працює кореспондентський пункт.

Про це пише Суспільне Дніпро.

У приміщенні вибило понад 50 вікон, пошкоджені меблі, міжкімнатні двері та стеля. Наразі там триває дообстеження і фіксація наслідків атаки.

Адміністраторка корпункту Ірина розповіла, що пошкоджень зазнали майже всі вікна будівлі. Водночас техніка не постраждала, бо перебувала в кабінетах, яких удар не зачепив.

Атака була вночі, отож потерпілих немає. Охоронець не постраждав.

Фото: Суспільне Дніпро

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