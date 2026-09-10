За перший тиждень вересня Сили безпілотних систем атакували 34 енерговузли на окупованій території Криму, півдня і сходу України. Про такі результати операції СБС «Кримський рубильник off» повідомив командувач Роберт (Мадяр) Бровді.
Загалом за два місяці операції, з 6 липня по 9 вересня, бійці атакували 374 енерговузли, використовувані росіянами на окупованій території. Зокрема, у вересні:
- електропідстанцію ПС 150 кВ «ЗРК», Мала Білозерка, Запорізька обл.
- ПС 150 кВ «Генічеська», Генічеськ, Херсонська обл.
- ПС 110 кВ «ДХМЗ-2», Донське, Донецька обл.
- ПС 110 кВ «Павлопільська», Орловське, Донецька обл.
- ПС 330 кВ «Першокостянтинівка», Херсонська обл.
- тягова підстанція ТПС 150 кВ «Сокологірна», Розівка, Запорізька обл.
- Луганська ТЕС, Щастя, Луганська обл.
- ПС 330 кВ «Михайлівська», Сокологірськ, Луганська обл.
- тягова підстанція ТПС 110 кВ «Волноваха-Тягова», Волноваха, Донецька обл.
- тягова підстанція ТПС 110 кВ «Карань», Андріївка, Донецька обл.
- тягова підстанція ТПС 110 кВ «Оленівка тягова», Оленівка, Донецька обл.
- тягова підстанція ТПС 110 кВ «Кальчик-Тягова», Кальчик, Донецька обл.
- газорозподільна станція ГРС «Нижньогірський», Нижньогірський, АР Крим.
- ГРС «Наташине», Наташине, АР Крим
- ПС 110 кВ «Новотроїцька», Новотроїцьке, Донецька обл.
- ПС 110 кВ «Новоазовська», Новоазовськ, Донецька обл.
- ПС 220 кВ «Кіровська-220», Луганськ, Луганська обл.,
- Електропідстанція «Морська», Скадовськ, Херсонська обл.
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Генічеська» (повторно), Генічеськ, Херсонська обл.
- ГРС «Євпаторія», Євпаторія, АР Крим
- Електропідстанція, Бутове, Луганська обл.
- Електропідстанція, Красний Кут, Луганська обл.,
- Електропідстанція, Рибинське, Донецька обл.
- ПС 330 кВ «Михайлівська» (повторно), Сокологірськ, Луганська обл.
- Електропідстанція, Кутейникове, Донецька обл.
- Електропідстанція, Луганськ, Луганська обл.
- Електропідстанція, Травневе, Луганська обл.
- Газорозподільна станція ГРС «Вересаєве», Вересаєве, АР Крим
- ГРС «Дібрівка», Дібрівське, АР Крим
- ГРС «Геройське», Червоне, АР Крим
- ГРС «Первомайське», Упорне, АР Крим
- ГРС «Колоски», Колоски, АР Крим
- ГРС «Азовське», Майське, АР Крим
- ГРС «Нижньогірськ», Нижньогірськ, АР Крим.