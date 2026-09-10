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Мадяр: за перший тиждень вересня СБС атакували 34 енерговузли на окупованій території

Бійці Сил безпілотних систем продовжують нищити інфраструктуру, яку використовують окупанти. 

Мадяр: за перший тиждень вересня СБС атакували 34 енерговузли на окупованій території
СБС атакували енерговузли на окупованій території
Фото: скриншот

За перший тиждень вересня Сили безпілотних систем атакували 34 енерговузли на окупованій території Криму, півдня і сходу України. Про такі результати операції СБС «Кримський рубильник off» повідомив командувач Роберт (Мадяр) Бровді.

Загалом за два місяці операції, з 6 липня по 9 вересня, бійці атакували 374 енерговузли, використовувані росіянами на окупованій території. Зокрема, у вересні:

  • електропідстанцію ПС 150 кВ «ЗРК», Мала Білозерка, Запорізька обл.
  • ПС 150 кВ «Генічеська», Генічеськ, Херсонська обл.
  • ПС 110 кВ «ДХМЗ-2», Донське, Донецька обл.
  • ПС 110 кВ «Павлопільська», Орловське, Донецька обл.
  • ПС 330 кВ «Першокостянтинівка», Херсонська обл.
  • тягова підстанція ТПС 150 кВ «Сокологірна», Розівка, Запорізька обл.
  • Луганська ТЕС, Щастя, Луганська обл.
  • ПС 330 кВ «Михайлівська», Сокологірськ, Луганська обл.
  • тягова підстанція ТПС 110 кВ «Волноваха-Тягова», Волноваха, Донецька обл.
  • тягова підстанція ТПС 110 кВ «Карань», Андріївка, Донецька обл.
  • тягова підстанція ТПС 110 кВ «Оленівка тягова», Оленівка, Донецька обл.
  • тягова підстанція ТПС 110 кВ «Кальчик-Тягова», Кальчик, Донецька обл.
  • газорозподільна станція ГРС «Нижньогірський», Нижньогірський, АР Крим.
  • ГРС «Наташине», Наташине, АР Крим
  • ПС 110 кВ «Новотроїцька», Новотроїцьке, Донецька обл.
  • ПС 110 кВ «Новоазовська», Новоазовськ, Донецька обл.
  • ПС 220 кВ «Кіровська-220», Луганськ, Луганська обл.,
  • Електропідстанція «Морська», Скадовськ, Херсонська обл.
  • Електропідстанція ПС 150 кВ «Генічеська» (повторно), Генічеськ, Херсонська обл.
  • ГРС «Євпаторія», Євпаторія, АР Крим
  • Електропідстанція, Бутове, Луганська обл.
  • Електропідстанція, Красний Кут, Луганська обл.,
  • Електропідстанція, Рибинське, Донецька обл.
  • ПС 330 кВ «Михайлівська» (повторно), Сокологірськ, Луганська обл.
  • Електропідстанція, Кутейникове, Донецька обл.
  • Електропідстанція, Луганськ, Луганська обл.
  • Електропідстанція, Травневе, Луганська обл.
  • Газорозподільна станція ГРС «Вересаєве», Вересаєве, АР Крим
  • ГРС «Дібрівка», Дібрівське, АР Крим
  • ГРС «Геройське», Червоне, АР Крим
  • ГРС «Первомайське», Упорне, АР Крим
  • ГРС «Колоски», Колоски, АР Крим
  • ГРС «Азовське», Майське, АР Крим
  • ГРС «Нижньогірськ», Нижньогірськ, АР Крим.
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