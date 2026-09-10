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Восьмеро мешканців Дніпропетровщини постраждали від російських атак

Росіяни атакували три райони області.

Восьмеро мешканців Дніпропетровщини постраждали від російських атак
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж минулої доби три райони Дніпропетровщини постраждали від російських атак. Поранені восьмеро людей. 

Як розповів начальник ОВА Олександр Ганжа, понад 20 разів ворог атакував райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

У Кривому Розі понівечені багатоквартирний будинок та приватні оселі. Поранень дістали п’ятеро людей. Двоє постраждалих у лікарні. 43-річний чоловік та жінки 19 і 61 року лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині противник завдав удару по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені ліцей, багатоквартирні будинки та приватна оселя. Поранень дістали троє людей. 60-річний чоловік та 71-річна жінка госпіталізовані у важкому стані. Ще одна постраждала лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині потерпала Васильківська громада. Сталася пожежа.

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