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Росіяни атакували Харків безпілотниками, є постраждалі

Влучання зафіксували в трьох районах міста.

Росіяни атакували Харків безпілотниками, є постраждалі

Ввечері, 9 вересня, росіяни атакували безпілотниками три райони Харкова. Відомо про постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

 У Слобідському районі міста зафіксовано влучання на території навчального закладу, біля багатоповерхівки. У прилеглих будинках вибиті вікна. Двоє людей постраждали.

Ще один ворожий дрон вдарив по автівці у Київському районі. 

У Холодногірському районі ворог влучив по житловому багатоквартирному будинку. 

  • Російські військові вранці 9 вересня атакували безпілотником типу "Шахед" залізничну станцію поблизу села Іскра на Харківщині. Дрон влучив у задню частину потяга сполученням "Харків – Ізюм". Вісім людей постраждали.
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