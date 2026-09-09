Росіяни атакували Харків безпілотниками, є постраждалі

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Ввечері, 9 вересня, росіяни атакували безпілотниками три райони Харкова. Відомо про постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Слобідському районі міста зафіксовано влучання на території навчального закладу, біля багатоповерхівки. У прилеглих будинках вибиті вікна. Двоє людей постраждали.

Ще один ворожий дрон вдарив по автівці у Київському районі.

У Холодногірському районі ворог влучив по житловому багатоквартирному будинку.