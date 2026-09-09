Росіяни атакували Харків безпілотниками, є постраждалі

Ввечері, 9 вересня, росіяни атакували безпілотниками три райони Харкова. Відомо про постраждалих.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
У Слобідському районі міста зафіксовано влучання на території навчального закладу, біля багатоповерхівки. У прилеглих будинках вибиті вікна. Двоє людей постраждали.
Ще один ворожий дрон вдарив по автівці у Київському районі.
У Холодногірському районі ворог влучив по житловому багатоквартирному будинку.
- Російські військові вранці 9 вересня атакували безпілотником типу "Шахед" залізничну станцію поблизу села Іскра на Харківщині. Дрон влучив у задню частину потяга сполученням "Харків – Ізюм". Вісім людей постраждали.