На війні загинув працівник Київського метрополітену Микола Городничий

Він воював ще з 2015 року, брав участь в АТО. Після повномасштабного вторгнення знову став на захист України.

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На фронті загинув працівник Київського метрополітену Микола Городничий.

Про це повідомляє Вечірній Київ.

Фото: Вечірній Київ/Facebook Микола Городничий

Микола Городничий працював у Київському метрополітені з 2006 року — був електромонтером служби електропостачання.

Він воював ще з 2015 року, брав участь в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Служив у 2 корпусі НГУ «Хартія» майстром-зв’язківцем штурмового батальйону.

1 вересня 2026 року Микола Городничий загинув під час виконання бойового завдання біля Стецьківки на Харківщині. Йому було 40 років.