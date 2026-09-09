На війні загинув працівник Київського метрополітену Микола Городничий

На фронті загинув працівник Київського метрополітену Микола Городничий.
Про це повідомляє Вечірній Київ.
Микола Городничий працював у Київському метрополітені з 2006 року — був електромонтером служби електропостачання.
Він воював ще з 2015 року, брав участь в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Служив у 2 корпусі НГУ «Хартія» майстром-зв’язківцем штурмового батальйону.
1 вересня 2026 року Микола Городничий загинув під час виконання бойового завдання біля Стецьківки на Харківщині. Йому було 40 років.