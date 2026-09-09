Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Миколаєві внаслідок ворожих атак, які російські війська здійснили сьогодні після обіду, загинули двоє людей. Ще дев’ятеро постраждали.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, серед постраждалих – однорічний хлопчик. Дитині надали необхідну медичну допомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Інші постраждалі перебувають у медичних закладах у стані різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Очільник області наголосив, що російські війська майже добу тероризують Миколаїв та область.

"За кожною такою атакою – людські життя, біль родин і наших громад", – підкреслив він.