Новопризначена заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр, відповідальна за напрямок ОПК, окреслила основні напрями роботи на своїй новій посаді. Про це вона написала у Facebook.

За її словами, одним із ключових завдань стане формування довгострокової стратегії розвитку українського ОПК. Каже, у Міністерстві вже провели огляд галузі та підготували проєкт стратегії, який планують доопрацювати спільно з військовими, виробниками та іншими органами влади.

До слова, днями Гвоздяр опублікувала запрошення для представників ОПК отримати безоплатні стратегічні сесії.

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Окремим пріоритетом Гвоздяр назвала страхування підприємств оборонної промисловості та їхніх ланцюгів постачання. Йдеться про створення механізму, який дозволить швидше відновлювати виробництво після російських атак.

Також серед пріоритетів вона назвала розвиток захищеної підземної виробничої інфраструктури.

«Ми напрацювали комплексні зміни до постанови КМУ №1494, щоб створити правові умови для будівництва захищеної підземної виробничої інфраструктури. Нова модель має дозволити приватним забудовникам та інвесторам будувати такі об’єкти за власні або залучені кошти, а потім передавати їх підприємствам ОПК у власність, користування або оренду», — розповіла вона.

Крім цього, у МОУ планують розширювати доступ оборонних підприємств до фінансування. За словами Гвоздяр, обсяг пільгового кредитування ОПК уже перевищив 10 млрд грн. Серед напрацювань — збільшення максимальної суми кредитування оборотного капіталу зі 100 млн до 500 млн грн і запуск фінансового лізингу до 500 млн грн.

Ще одним напрямом є розвиток режиму Defence City. Наразі його резидентами є 51 оборонна компанія, а їхній сукупний кваліфікований дохід перевищує 93 млрд грн. У міністерстві працюють над новим пакетом рішень для розширення можливостей виробників.

Гвоздяр також наголосила на важливості міжнародної співпраці українського ОПК — експорту, спільного виробництва, залучення фінансування, технологій та інженерної експертизи. За її словами, після EU-Ukraine Defence Industry Forum (форум з розвитку оборонної співпраці між Україною та ЄС, що пройшов у Києві 13–14 липня) відкрилися нові можливості для українських компаній у програмах ЄС, а також було передбачено підтримку українського ОПК на €300 млн.

Водночас, каже вона, безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб Сил оборони.

«Комунікація між військовим і виробником має бути швидкою. Міністерство має так само швидко бачити зміну потреб, проблеми з технікою, поломки та випадки неякісного постачання — і реагувати. Саме для цього разом із колегами з інших департаментів МОУ та Агенції оборонних закупівель напрацювали проєкт «Відгук». Хочемо максимально швидко чути військового, коли виникає проблема, системно оцінювати якість продукції і разом із виробниками працювати над її покращенням», — повідомила вона.

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Окрему увагу Гвоздяр приділила кадрам для ОПК. За її словами, у межах «Арсеналу талантів» консультації отримали близько 70 ветеранів, а через Defence Expo Day з українськими оборонними розробками вже ознайомилися 1400 студентів і 600 школярів. Також підготовлено курс і підручник «Розумна сила» для старшокласників.

Серед інших пріоритетів заступниця міністра відзначила роботу над локалізацією виробництва компонентів зброї в Україні.

«На погодженні — зміни до низки постанов, які мають спростити доступ виробників до комунального майна та врегулювати окремі питання строків розрахунків за імпортними операціями», — зазначила вона.

Ганна Гвоздяр – волонтерка, громадська активістка. З 2014 року допомагала пораненим бійцям та сім'ям загиблих захисників.

З липня 2015 року по квітень 2016 року була радницею голови Луганської військово-цивільної адміністрації.

У травні 2021 року приєдналася до Благодійного фонду Сергія Притули, спочатку як заступниця директора за сумісництвом. З серпня 2021 року по вересень 2022 року обіймала посаду заступниці директора Фонду, а з вересня 2022 року по вересень 2023 року – директорки Благодійного фонду Сергія Притули.

Стала заступницею міністра стратегічних галузей промисловості в вересні 2023.

Згодом Гвоздяр стала заступницею міністра оборони Дениса Шмигаля. Була звільнена після призначення міністром Михайла Федорова, але стала його радницею.

8 вересня 2026 року Ганну Гвоздяр призначили заступницею міністра оборони Євгена Хмари.