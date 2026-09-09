На Миколаївщині внаслідок атаки на портову інфраструктуру постраждали троє людей

У Миколаївському районі внаслідок російської атаки на портову інфраструктуру постраждали троє чоловіків. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.
Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
За його словами, російські війська атакували портову інфраструктуру Миколаївського району сьогодні у першій половині дня.
Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків віком 28, 46 та 48 років. Усіх потерпілих госпіталізували.
Чоловіки 28 та 46 років перебувають у тяжкому стані. Стан 48-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості.
Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
- Унаслідок нічних атак постраждали 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. Загинула 70-річна жінка.
- Ворог здійснив масований комбінований удар по області із застосуванням ударних БпЛА типу “Shahed-238”, балістичних ракет “Іскандер-М”, ракет "Бандероль" та КАБ.