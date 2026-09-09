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На Миколаївщині внаслідок атаки на портову інфраструктуру постраждали троє людей

Двоє людей перебувають у тяжкому стані.

На Миколаївщині внаслідок атаки на портову інфраструктуру постраждали троє людей

У Миколаївському районі внаслідок російської атаки на портову інфраструктуру постраждали троє чоловіків. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, російські війська атакували портову інфраструктуру Миколаївського району сьогодні у першій половині дня.

Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків віком 28, 46 та 48 років. Усіх потерпілих госпіталізували.

Чоловіки 28 та 46 років перебувають у тяжкому стані. Стан 48-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості.

Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

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