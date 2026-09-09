На Сумщині померли дві жінки, поранені під час атаки на потяг

Загиблим було 60 та 79 років.

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У лікарні померли дві жінки, які напередодні постраждали внаслідок російської атаки на потяг у Сумському районі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Загиблим було 60 та 79 років. Обидві жінки зазнали тяжких поранень. Попри зусилля медиків, врятувати їх не вдалося.

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Ще двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

"Росіяни свідомо вдарили по цивільному транспорту безпілотниками. Це черговий цинічний злочин, який забрав життя невинних людей", – написав Григоров.

Що передувало?

Вчора, 8 вересня, окупанти атакували на Сумщині одразу 2 пасажирських потяги. Вранці росіяни вдарили безпілотниками по потягу "Київ – Суми". Поїзд був завчасно зупинений на станції моніторинговою командою Укрзалізниці – пасажири, поїзна та локомотивна бригада евакуйовані, обійшлось без постраждалих.

Згодом під удар потрапив приміський дизель-поїзд. Не всі люди встигли відійти на достатньо безпечну відстань. Унаслідок атаки були потерпілі з уламковими пораненнями.