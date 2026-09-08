Третій потяг під ударом за день: на Сумщині росіяни атакували приміський дизель-поїзд

Не всі люди встигли відійти на безпечну відстань, є поранені.

На Сумщині російські військові знову атакували пасажирський потяг. Цього разу удару зазнав приміський дизель-поїзд.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський у Facebook.

Після виявлення загрози поїзд завчасно зупинили, а пасажирів евакуювали. Водночас, за попередньою інформацією, не всі люди встигли відійти на достатньо безпечну відстань. Унаслідок атаки є потерпілі з уламковими пораненнями. Першу допомогу постраждалим надала поїзна бригада безпосередньо на місці. Згодом до них прибули медики.

Перцовський наголосив, що у прифронтових громадах залізничний рухомий склад та інфраструктура є одними з основних цілей російських військ. Він закликав пасажирів не нехтувати правилами безпеки під час поїздок приміськими поїздами.

У разі безпекової зупинки та оголошення евакуації пасажири мають негайно прямувати до укриття, якщо воно доступне. Якщо поїзд зупинився на перегоні або зупинковому пункті без укриття, необхідно відійти від нього щонайменше на 200 метрів.

"Ці правила написані кров'ю. Але цієї крові не має жодної необхідності додавати", – зазначив Перцовський.