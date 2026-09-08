У Запоріжжі дві людини поранені внаслідок дронової атаки

Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Через удар ворожого безпілотника по одному з районів обласного центру, осколкові поранення дістали двоє людей.
Минулої доби 12 людей отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом 7 вересня окупанти завдали 785 ударів по 51 населеному пункту області.
Надійшло 132 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.