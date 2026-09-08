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У Запоріжжі дві людини поранені внаслідок дронової атаки

Вони отримали осколкові поранення.

У Запоріжжі дві людини поранені внаслідок дронової атаки
Фото: hromadske.radio

Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Через удар ворожого безпілотника по одному з районів обласного центру, осколкові поранення дістали двоє людей.

Наслідки обстрілів Запорізької області
Наслідки обстрілів Запорізької області

Минулої доби 12 людей отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом 7 вересня окупанти завдали 785 ударів по 51 населеному пункту області.

Надійшло 132 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

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