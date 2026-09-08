Росія напередодні візиту американців вдарила по смугах аеропортів «Бориспіль» і «Жуляни»

Попри це, Україна була готова прийняти літак з гостями.

Україна була готова приймати літак з американськими перемовниками, попри удари ворога напередодні на інфраструктурі аеропортів. Про це сказав президент Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам.

Можна було користуватися обома аеропортами: і Борисполем, і Жулянами. Росія, щоб підкреслити відсутність безпеки в Україні, атакувала смуги в обох аеропортах.

«І, ви знаєте, що є відеопідтвердження, вони вдарили дроном. Але, тим не менш, все працювало. Технічно наші аеропорти готові для того, щоб приймати делегацію», – сказав президент, додавши, що питання лише в безпековому коридорі від Росії.

Була також можливість прилетіти в Білорусь і з Гомеля їхати до України. Цей формат пропрацювали. Однак США обрали шлях потягом.

«Потяг дуже сподобався всій американській делегації. Ми домовилися зі Стівом і Джаредом, перше, що вони приїдуть знову. Важливо не робити великих пауз», – сказав президент, наголосивши, що потрібен баланс у візитах до Росії і України.

Володимир Зеленський припустив, що наступний візит американців може відбутися літаком. Американський літак можна залишити в Польщі або іншій країні, а звідти їх забере літак президента України.