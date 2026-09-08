Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 3 жертв, 12 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 3 жертв, 12 поранених (оновлено)
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія напередодні візиту американців вдарила по смугах аеропортів «Бориспіль» і «Жуляни»

Попри це, Україна була готова прийняти літак з гостями. 

Росія напередодні візиту американців вдарила по смугах аеропортів «Бориспіль» і «Жуляни»
Президент Володимир Зеленський, Стів Віткофф і Джаред Кушнер
Фото: ОПУ

Україна була готова приймати літак з американськими перемовниками, попри удари ворога напередодні на інфраструктурі аеропортів. Про це сказав президент Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам.

Можна було користуватися обома аеропортами: і Борисполем, і Жулянами. Росія, щоб підкреслити відсутність безпеки в Україні, атакувала смуги в обох аеропортах.

«І, ви знаєте, що є відеопідтвердження, вони вдарили дроном. Але, тим не менш, все працювало. Технічно наші аеропорти готові для того, щоб приймати делегацію», – сказав президент, додавши, що питання лише в безпековому коридорі від Росії.

Була також можливість прилетіти в Білорусь і з Гомеля їхати до України. Цей формат пропрацювали. Однак США обрали шлях потягом. 

«Потяг дуже сподобався всій американській делегації. Ми домовилися зі Стівом і Джаредом, перше, що вони приїдуть знову. Важливо не робити великих пауз», – сказав президент, наголосивши, що потрібен баланс у візитах до Росії і України. 

Володимир Зеленський припустив, що наступний візит американців може відбутися літаком. Американський літак можна залишити в Польщі або іншій країні, а звідти їх забере літак президента України. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies