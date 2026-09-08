Внаслідок російських атак є нові знеструмлення у Сумській, Донецькій, Вінницькій, Запорізькій та Київській областях, а також у Києві.
Про це повідомило "Укренерго".
Там, де дозволяють безпекові умови, вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Водночас увечері 7 вересня ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили енергопостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. З 20 серпня ЗАЕС була повністю відключена від зовнішньої мережі та працювала від резервних дизель-генераторів.
В "Укренерго" зазначили, що це було 27-ме і одне з найдовших повних знеструмлень станції.
Що відомо про нічну атаку Росії?
- У ніч на 8 вересня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами "Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400/KN-23", 32 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, 166 ударними БпЛА, більшість з яких – реактивні.
- Основними напрямками удару були Київська і Одеська області. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.