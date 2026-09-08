Там, де дозволяють безпекові умови, ремонтні бригади вже почали роботи.

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Внаслідок російських атак є нові знеструмлення у Сумській, Донецькій, Вінницькій, Запорізькій та Київській областях, а також у Києві.

Про це повідомило "Укренерго".

Там, де дозволяють безпекові умови, вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Водночас увечері 7 вересня ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили енергопостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. З 20 серпня ЗАЕС була повністю відключена від зовнішньої мережі та працювала від резервних дизель-генераторів.

В "Укренерго" зазначили, що це було 27-ме і одне з найдовших повних знеструмлень станції.

Що відомо про нічну атаку Росії?