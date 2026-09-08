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Через російські атаки є нові знеструмлення у п’яти областях та Києві

Там, де дозволяють безпекові умови, ремонтні бригади вже почали роботи.

Через російські атаки є нові знеструмлення у п’яти областях та Києві
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Внаслідок російських атак є нові знеструмлення у Сумській, Донецькій, Вінницькій, Запорізькій та Київській областях, а також у Києві. 

Про це повідомило "Укренерго".

Там, де дозволяють безпекові умови, вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Водночас увечері 7 вересня ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили енергопостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. З 20 серпня ЗАЕС була повністю відключена від зовнішньої мережі та працювала від резервних дизель-генераторів.

В "Укренерго" зазначили, що це було 27-ме і одне з найдовших повних знеструмлень станції.

Що відомо про нічну атаку Росії?

  • У ніч на 8 вересня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами "Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400/KN-23", 32 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, 166 ударними БпЛА, більшість з яких – реактивні. 
  • Основними напрямками удару були Київська і Одеська області. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
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