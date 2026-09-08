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Росія атакувала ринок "7-й кілометр" біля Одеси: поранені троє людей (оновлено)

Пошкоджено торговельні павільйони. 

Росія атакувала ринок "7-й кілометр" біля Одеси: поранені троє людей (оновлено)
Архівне фото
Фото: dumskaya.net

Вночі росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси. Про це повідомив голова ОДА Олег Кіпер. 

За інформацією станом на 9:50, поранені вже троє людей. За медичною допомогою звернулися ще двоє чоловіків, 1972 та 1978 р.н. 

Обійшлося без госпіталізації.

Першим потерпілим є 58-охоронець. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу.

Також пошкоджено торговельні павільйони. 

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це - ринок "7-й кілометр - найбільший оптово-роздрібний ринок не лише України, а й Європи.

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