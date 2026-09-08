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Росіяни вночі цілеспрямовано намагалися атакувати рятувальників у Дніпропетровській області

Пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ. 

Росіяни вночі цілеспрямовано намагалися атакувати рятувальників у Дніпропетровській області
Наслідки атаки по Дніпропетровській області
Фото: ДСНС України в Facebook

Вночі 8 вересня Росія майже 20 разів атакувала чотири райони Дніпропетровської області. В Синельниківському районі ворог цілеспрямовано вдарив по підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники перебували в укритті і не постраждали, повідомили в ДСНС. Також росіяни атакували Васильківську і Петропавлівську громади. 

«На Криворіжжі окупанти атакували райцентр та Апостолівську громаду. Постраждала 29-річна жінка. Пошкоджена адміністративна будівля», – йдеться у повідомленні.  

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У Дніпропетровській області постраждали будиник
Фото: ДСНС України Facebook
У Дніпропетровській області постраждали будиник

Атака на Дніпропетровську область
Фото: ДСНС України в Facebook
Атака на Дніпропетровську область

У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджене агропідприємство. В Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

Голова ОВА Олександр Ганжа повідомив, що захисники збили в небі над областю 10 ворожих дронів. 

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