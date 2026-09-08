Росіяни вночі цілеспрямовано намагалися атакувати рятувальників у Дніпропетровській області

Вночі 8 вересня Росія майже 20 разів атакувала чотири райони Дніпропетровської області. В Синельниківському районі ворог цілеспрямовано вдарив по підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники перебували в укритті і не постраждали, повідомили в ДСНС. Також росіяни атакували Васильківську і Петропавлівську громади.
«На Криворіжжі окупанти атакували райцентр та Апостолівську громаду. Постраждала 29-річна жінка. Пошкоджена адміністративна будівля», – йдеться у повідомленні.
У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджене агропідприємство. В Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Мирівська та Покровська громади.
Голова ОВА Олександр Ганжа повідомив, що захисники збили в небі над областю 10 ворожих дронів.