Росіяни вночі цілеспрямовано намагалися атакувати рятувальників у Дніпропетровській області

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Вночі 8 вересня Росія майже 20 разів атакувала чотири райони Дніпропетровської області. В Синельниківському районі ворог цілеспрямовано вдарив по підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники перебували в укритті і не постраждали, повідомили в ДСНС. Також росіяни атакували Васильківську і Петропавлівську громади.

«На Криворіжжі окупанти атакували райцентр та Апостолівську громаду. Постраждала 29-річна жінка. Пошкоджена адміністративна будівля», – йдеться у повідомленні.

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Фото: ДСНС України Facebook У Дніпропетровській області постраждали будиник

Фото: ДСНС України в Facebook Атака на Дніпропетровську область

У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджене агропідприємство. В Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

Голова ОВА Олександр Ганжа повідомив, що захисники збили в небі над областю 10 ворожих дронів.