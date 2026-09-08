Уночі Росія атакувала балістикою, протикорабельними і крилатими ракетами та дронами

«Онікси» ворог запустив з Брянської, Курської областей і Криму, балістику – з Воронезької і Брянської областей, крилаті ракети – з Вологодської області, дрони з напрямків Орла, Приморсько-Ахтарська, Криму і Донецька.

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У ніч на 8 вересня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400/KN-23», 32 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, 166 ударними БпЛА, більшість з яких – реактивні.

Основними напрямками удару були Київська і Одеська області. Про це повідомили Повітряні сили.

«Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях», – йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила/подавила 175 цілей:

2 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23/С-400/Онікс»;

31 крилату ракету Х-101/ «Іскандер-К»;

142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Фото: Повітряні сили

Атака на Київ і область почалася ще з вечора. Росія вбила в столиці двох людей, ще 10 отримали поранення. Найбільша кількість постраждалих – у Солом'янському районі.

В Одеській області постраждав охоронець ринку.