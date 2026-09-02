З 1 вересня змінюються вимоги до роботи первинної медичної допомоги з туберкульозом

З 1 вересня 2026 року в Україні набувають чинності оновлені вимоги до супроводу та лікування людей із туберкульозом на рівні первинної медичної допомоги. Головна мета нововведень в тому, щоби зробити допомогу ближчою до людей: після встановлення діагнозу та призначення схеми лікування профільним спеціалістом пацієнти зможуть продовжувати амбулаторне лікування та спостереження у свого сімейного лікаря.

Що змінюється на рівні закладів ПМД та у роботі сімейних лікарів і лікарок?

НСЗУ почала офіційно інформувати заклади про нові вимоги на початку 2026 року, а з лютого відкрила технічну можливість вносити зміни до договорів. Втім, чимало закладів первинної медичної допомоги вже не перший рік працюють із туберкульозом: сімейні лікарі та лікарки проходили спеціалізоване навчання, медичні команди вибудовували власні алгоритми роботи, а в регіонах розробляли адаптовані маршрути пацієнтів. А тепер, з 1 вересня 2026 року, оновлені механізми роботи стають обов'язковою умовою договору за пакетом первинної медичної допомоги.

Цьогоріч заклади, які раніше не надавали послуг із ведення туберкульозу, перебудували частину внутрішньої роботи та внесли зміни до своїх договорів з НСЗУ. Голови закладів визначили, хто саме в команді відповідатиме за супровід людей із туберкульозом, забезпечили підготовку лікарів та лікарок, переглянули пацієнтські маршрути і домовилися, як взаємодіятимуть з профільними спеціалістами.

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Поки більшість закладів вже додали нову послугу до свого договору з НСЗУ, технічна можливість подання пропозицій на зміни в договорі залишається відкритою до 15 жовтня 2026 року, а самі зміни до договору набирають чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем подання.

Як лікарям та лікаркам доповнити та актуалізувати свої знання щодо ТБ?

Чимало доступних варіантів підготовки є у вільному доступі, наприклад безоплатний онлайн-курс Центру громадського здоров’я МОЗ України «Ведення пацієнтів з туберкульозом на амбулаторному етапі лікування для лікарів первинної медичної допомоги».

Радимо також переглянути запис відкритої зустрічі Асоціації медичних закладів України з представниками НСЗУ щодо нововведень.

Серію спеціалізованих тренінгів для лікарів та лікарок первинки вже провели на базі громадської спілки «Твій сімейний лікар» протягом літа. Також у вільному доступі на YouTube-каналі «ТСЛ» наразі є кілька відеотренінгів, записів дискусійних клубів та круглих столів на теми довкола туберкульозу:

Що змінюється для людей, що звертаються по медичну допомогу?

Ключова зміна для пацієнтів та пацієнток полягає в тому, що допомога стає доступнішою, а не тільки переходить з відповідальності одних закладів чи лікарів до інших.

Людина, у якої підтверджується діагноз туберкульозу, тепер може отримувати значну частину супроводу під час амбулаторного лікування у своєї сімейної лікарки або лікаря. Тобто, більше не потрібно щоразу звертатися до спеціалізованого протитуберкульозного закладу для рутинного спостереження.

Важливо зазначити, що у діагностиці та призначеннях схеми лікування залишається місце профільним фахівцям та фахівчиням. Оновлені маршрути передбачають таку процедуру: сімейна лікарка допомагає вчасно виявити ризики та симптоми, скеровує людину на необхідні обстеження до профільного спеціаліста, а під час лікування вже самостійно контролює дотримання лікування, стан пацієнта та можливі побічні реакції. За потреби людину скеровують до профільного спеціаліста повторно.

Для супроводу ТБ заклади визначили відповідальних лікарів чи лікарок первинної медичної допомоги. Вони пройшли тематичне навчання з консультування, ведення та лікування людей із туберкульозом або отримали сертифікат лікаря-фтизіатра.

ГС «Твій сімейний лікар» та підтримка ПМД у впровадженні змін

Лікарі та лікарки спільноти «Твій сімейний лікар» протягом кількох років системно працювали з темою туберкульозу на первинній ланці, а у 2026 році пройшли серію спеціалізованих навчань і тренінгів, аби краще підготуватись до нововведень.

Під час тренінгів та вебінарів медичні команди працювали з практичними кейсами, обговорювали маршрути пацієнтів, розбирали складні ситуації та ділилися досвідом між громадами. Частина спільноти має досвід виявлення, супроводу та лікування людей із туберкульозом та напрацьовані локальні рішення та маршрути. Зокрема, 72 осіб із Закарпаття та 82 із Миколаївщини влітку взяли участь у навчальних тренінгах, аби поглибити свої знання та обмінялися досвідом, а також отримали бали безперервного професійного розвитку). Після тренінгів медичні спільноти цих областей розробили покращені та адаптовані маршрути ведення людей з туберкульозом, які врахували специфіку регіону, локальні ресурси та реальні потреби первинної медичної допомоги у конкретних громадах.

Тепер важливо зробити цей досвід доступним для інших регіонів та команд первинки. Тому спільнота продовжує ділитися практиками, які вже працюють: зрозумілими маршрутами пацієнта, алгоритмами взаємодії між первинкою та профільними фахівцями та практичними інструментами для щоденної роботи. Анонси подій та результати роботи громадська спілка публікує в соціальних мережах «ТСЛ»: Facebook, YouTube та Telegram.