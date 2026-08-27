Правосуддя в районних судах, що існують лише на вебсайтах органів судової влади України

Вчора прочитав новину про те, що в Київській області у «новому Будинку правосуддя» розпочав роботу Києво-Святошинський районний суд. До інформації Ради суддів України додано кілька фотографій, які ілюструють цю подію, в якій бере участь ціла «когорта» керівництва судової гілки влади від Голови ВС до голови цього ж самого районного суду.

Фото: fainemisto.tv

Здивувався цій інформації, бо начебто пам’ятаю, що Києво-Святошинського району в Київській області, як адміністративно-територіальної одинці, давно немає.

Почав перевіряти цю інформацію за різними інформаційними джерелами: від веб-сайтів усіх наявних органів Судової влади держави – до Вікіпедії і, навіть, ГУГЛ-ШІ. Після ознайомлення з цими інформаційними джерелами в голові «заварилася каша»: а) судова гілка влади повідомляє, що такий Суд існує і функціонує, а всі інші джерела стверджують, що Києво-Святошинського району на мапі Київської області не існує з 2020 року.

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Не витримав і написав пост-запитання на своїй закритій ФБ-сторінці з проханням до ФБ-друзів (серед яких є судді, прокурори, адвокати, науковці-правознавці) допомогти мені отримати правильну відповідь на виникле в мене запитання:

Чи може здійснюватися правосуддя в районному суді, назва якого і відповідна територіальна юрисдикція не відповідає офіційному адміністративно-територіальному поділу держави, встановленому Верховною Радою України 6 років тому.

Отримав на своє запитання, зокрема, такі коментарі:

Перший від адвоката пана Василя Олійника:

«Я в стількох районних судах беру участь, де районів таких немає це так, на жаль, дуже багато...Я вас ще більше шокую, бо Будинок правосуддя, в якому знаходиться Києво-Святошинський районний суд знаходиться не в Київській області, а в місті Києві. І ще одне розчарування – насправді приміщення не нове, а старе, тільки відремонтоване. Як я розумію нарешті комплекс усіх покращень завершено. І вирішило керівництво з цього приводу (на зразок «совєцких» традицій) організувати «сабантуй» за запросити вище керівництво».

Другий від Судді районного суду пані Олександри Жуковської:

«Я поясню: з 2017 року всі суди в стані ліквідації, але нові не утворені (я ще тоді писала, що «укрупнення» судів – це нереально в умовах України – дорого, невиправдано, доступ до правосуддя людям тільки ускладнить)».

Водночас, райони по суті ж укрупнили і всі живуть за новим територіальним поділом з 2020 року, але не суди.

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За судами залишилася стара юрисдикція. Тому, наприклад, є Дубенський округ в Рівненській області, який поглинув Радивилівський (4 судді на разі), Демидівський (3 судді на разі) і Млинівський (2 судді на разі) райони в один Дубеньский (3 судді наразі), але всі суди функціонують за старою територіальною юрисдикцією!

Тому і Києво-Святошинський суд є, який обслуговує територію колишнього Києво-Святошинського району, хоч існує вже лише Бучанський.

А Дубенський суд регулярно отримує під сотню позовів за рік, бо в адресі написано «Дубенський район», а насправді підсудність Млинівського, Демидівського чи Радивилівського району і ми працюємо як поштамп).

П.1 ст.3-1 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»:

3-1. До набрання чинності законом України щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів:

1) відповідні місцеві суди продовжують здійснювати свої повноваження у межах територіальної юрисдикції, визначеної до набрання чинності Постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року № 807-IX, але не довше ніж один рік з дня припинення чи скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX».

Так про яку «правову державу», що зафіксовано у статті 1 Конституції України, йде мова, коли в державі функціонують судові установи, юрисдикція яких порушує приписи статті 125 цієї ж самої Конституції протягом шести років?

А хтось мріє і бажає проводити вибори депутатів до парламенту і нового президента держави в країні, в якій панує хаос у державному управлінні. Люди (громадяни, політики й державотворці) все це бачить, чують й аплодують, одночасно воюючи з зовнішнім ворогом за територіальну цілісність і незалежність своєї держави?

Дива та й тільки!