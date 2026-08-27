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Голову одного із районних судів Київщини підозрюють у продажі рішень для відстрочки

Вартість «послуги» становила 2500 доларів. 

Голову одного із районних судів Київщини підозрюють у продажі рішень для відстрочки
Обшуки у голови одного із судів Київщини
Фото: Офіс генпрокурора

Голову одного із судів Київської області підозрюють у тому, що він за 2,5 тис. доларів США допоміг військовозобов’язаному отримати судове рішення, яке могло стати підставою для відстрочки від мобілізації.

Як розповіли у пресслужбі ДБР, чоловік шукав можливість уникнути призову та через знайомого таксиста, який став посередником між ним і суддею та домовився про особисту зустріч.

Під час розмови голова суду пояснив, як оформити документи так, щоб справа потрапила на розгляд саме до його суду. Зокрема, порадив орендувати житло у відповідному районі або зареєструватися там як внутрішньо переміщена особа.

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Надалі через цього ж посередника відбувалася комунікація із суддею, передавалися вказівки щодо документів, а згодом – і 2,5 тис. доларів США за отримання потрібного судового рішення.

Чоловік виконав ці поради і подав заяву про встановлення факту самостійного виховання неповнолітньої дитини.

За даними слідства, суддя особисто забрав у нього документи та забезпечив розподіл справи на себе. Надалі продовжував підказувати, як оформити справу так, щоб отримати потрібне рішення. Зокрема, порадив припинити розгляд іншої сімейної справи та отримати від колишньої дружини заяву про те, що вона не заперечує проти визнання чоловіка таким, що самостійно виховує дитину.

Перед засіданням суддя повідомив заявнику, що приходити до суду йому не потрібно. Згодом він сказав чоловіку, що справу вже вирішено на його користь.

За отримання копії судового рішення через посередника вимагали 2,5 тис. доларів США.

Після передачі грошей працівники ДБР затримали посередника і під час обшуку його автомобіля вилучили 2,5 тис. доларів США та мобільні телефони. Також слідчі провели обшуки за місцем проживання судді та у приміщенні суду.

У суді вилучили телефон голови суду та матеріали інших подібних справ. Наразі перевіряються близько 100 рішень, після яких чоловіки призовного віку отримували відстрочки від мобілізації та виїжджали за кордон.

За даними слідства, суддя фактично створив для військовозобов’язаного штучні юридичні підстави, які дозволяли уникнути призову під час мобілізації.

Голові суду повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч.1 ст. 114-1), посереднику за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 КК України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Слідчі направили клопотання про обрання запобіжних заходів фігурантам.

Досудове розслідування триває.

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