У низці міст Київщини погіршилась якість повітря через ворожу атаку

У Борисполі, зокрема, зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря вуглекислим газом та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж.

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У низці населених пунктів Київської області сьогодні зранку зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомили у Київській ОВА.

У Борисполі зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря вуглекислим газом та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж.

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Також через дрібнодисперсний пил тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря у містах Іванків, Біла Церква, Васильків, Обухів та Бровари.

Це може викликати дискомфорт при диханні у літніх людей, людей чутливих до подразнень та дітей.

Фахівці рекомендують людям:

тримати вікна зачиненими;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.

В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не спостерігалось. Також рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Станом на 27 серпня моніторинг атмосферного повітря цілодобово здійснюється на 16 пунктах спостереження у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.