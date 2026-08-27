У низці міст Київщини погіршилась якість повітря через ворожу атаку

У низці населених пунктів Київської області сьогодні зранку зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря внаслідок ворожої атаки.
Про це повідомили у Київській ОВА.
У Борисполі зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря вуглекислим газом та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж.
Також через дрібнодисперсний пил тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря у містах Іванків, Біла Церква, Васильків, Обухів та Бровари.
Це може викликати дискомфорт при диханні у літніх людей, людей чутливих до подразнень та дітей.
Фахівці рекомендують людям:
- тримати вікна зачиненими;
- обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.
В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не спостерігалось. Також рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.
Станом на 27 серпня моніторинг атмосферного повітря цілодобово здійснюється на 16 пунктах спостереження у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.
- Усю ніч 27 серпня російська армія атакувала Київську область дронами й балістикою. У Бориспільському районі виникла пожежа в складських приміщеннях. Ліквідація триває. Поранені двоє людей, зокрема дівчина 15 років.