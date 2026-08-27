Прокуратура вимагає розірвати договори оренди приміщень у Львівській ратуші, де працює ресторан

Прокурори повідомили про виявлення цілої низки порушень, зокрема укладення договорів без належних дозволів та самовільне планування.

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Цей об’єкт є пам’яткою архітектури національного значення

Галицька окружна прокуратура міста Львова через суд вимагає розірвати договори оренди та суборенди й звільнити приміщення першого поверху Львівської ратуші, де працює заклад громадського харчування.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Йдеться про приміщення площею майже 650 квадратних метрів.

“Оскільки цей об’єкт є пам’яткою архітектури національного значення, це передбачає суворі вимоги до його збереження. У таких будівлях заборонено проводити будь-які ремонтні роботи, перебудови чи перепланування, а також передавати майно в оренду без офіційного дозволу Міністерства культури”, – йдеться у пресрелізі.

Водночас прокурори повідомили про виявлення цілої низки порушень. Зокрема, договори оренди та суборенди уклали без обов'язкового такого дозволу та на позаконкурентних умовах, а у приміщеннях самовільно провели перепланування.

Виявлені порушення законодавства стали підставою для звернення прокуратури до суду.