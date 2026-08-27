Станом на ранок інформації про постраждалих не було.

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У ніч на 27 серпня на вранці російська армія тероризувала обстрілами Одесу і область. Є ушкодження, але станом на ранок інформації про постраждалих не було.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

«Майже всю ніч та ранок ворог тероризував Одесу. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок», – написав він.

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Голова ОВА Олег Кіпер додав, що атака на регіон тривала близько семи годин. Росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі регіону.

Фото: Олег Кіпер Facebook Наслідки атаки в Одеській області 27 серпня

«Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, два навчальні заклади та приватну оселю. Руйнувань також зазнали обʼєкти інфраструктури, територія елеватора, гаражі та автомобілі мешканців», – сказав Кіпер.