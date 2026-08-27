У ніч на 27 серпня на вранці російська армія тероризувала обстрілами Одесу і область. Є ушкодження, але станом на ранок інформації про постраждалих не було.
Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.
«Майже всю ніч та ранок ворог тероризував Одесу. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок», – написав він.
Голова ОВА Олег Кіпер додав, що атака на регіон тривала близько семи годин. Росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі регіону.
«Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, два навчальні заклади та приватну оселю. Руйнувань також зазнали обʼєкти інфраструктури, територія елеватора, гаражі та автомобілі мешканців», – сказав Кіпер.
- У ніч на 27 серпня росіяни застосували балістичні та гіперзвукові ракети різних типів одразу по кількох українських містах. Вибухи зокрема лунали у Києві, на Полтавщині, у Запоріжжі та Кривому Розі.