Росія вбила вчора 66-річну мешканку Сумщини

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На Сумщині вчора через російські атаки загинула 66-річна мешканка Роменської громади. Ще восьмеро людей по області поранені.

Про це повідомили у обласній поліції.

Минулої доби ворог здійснив 48 обстрілів по 22 населених пунктах Сумщини, застосовуючи керовані авіабомби, артилерію, міномети та БПЛА різних типів.

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Фото: Нацполіція Наслідки російського удару на Сумщині

У Роменській громаді унаслідок атаки дронами загинула 66-річна жінка, постраждали жінки віком 69, 63 та 75 років і 69-річний чоловік.

В Білопільській громаді безпілотник поранив чоловіка.

А у Сумській громаді до медичного закладу звернулися 27-річна жінка та 39-річний чоловік, які були травмовані 21 серпня внаслідок удару ворожого БпЛА.

В Середино-Будській громаді до медичного закладу звернулася 71-річна жінка, яка була травмована внаслідок мінометного обстрілу 24 серпня.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.