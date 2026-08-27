Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі

Ракетний обстріл цього разу одночасно по кількох містах.

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У ніч на 27 серпня росіяни застосували балістичні та гіперзвукові ракети різних типів одразу по кількох українських містах. Вибухи лунали у Києві, на Полтавщині, у Запоріжжі та Кривому Розі.

Повітряні Сили попередили про балістичну загрозу. Також у повітрі реактивні БПЛА ворога.

У Кривому Розі двоє поранених внаслідок атаки на підприємство. У Запоріжжі троє постраждалих. У Києві уламки впали у дворі житлового будинку у Подільському районі.

Також у столиці пошкоджено гімназію в Шевченківському районі, а в комунальному медзакладі вибито вікна.